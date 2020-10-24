Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы.

Разрешение на продолжение испытаний вакцины предоставили в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Было предоставлено два разрешения: для британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson. Ранее испытания пришлось приостановить после ухудшения состояния здоровья у двух добровольцев.

В FDA уже завершили расследование этих случаев. По результатам расследования стало известно, что ухудшение здоровья испытуемых не было связано с введением им экспериментальной вакцины.

Политические дебаты вокруг вакцины от коронавируса, возможно, уже влияют на доверие американцев. Около 45% американцев заявили, что не будут пытаться вакцинироваться, даже если недорогая вакцина будет широко доступной, согласно октябрьским опросом CNN, проведенным SSRS.