Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы.
Разрешение на продолжение испытаний вакцины предоставили в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Было предоставлено два разрешения: для британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson. Ранее испытания пришлось приостановить после ухудшения состояния здоровья у двух добровольцев.
В FDA уже завершили расследование этих случаев. По результатам расследования стало известно, что ухудшение здоровья испытуемых не было связано с введением им экспериментальной вакцины.
Политические дебаты вокруг вакцины от коронавируса, возможно, уже влияют на доверие американцев. Около 45% американцев заявили, что не будут пытаться вакцинироваться, даже если недорогая вакцина будет широко доступной, согласно октябрьским опросом CNN, проведенным SSRS.
- Ранее в США стартовала третья фаза испытаний еще одной вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson. В испытаниях участвуют 60 тысяч волонтеров в 215 американских клиниках и за рубежом.
- В Лондоне проведут первое в мире тестирование вакцины от коронавируса COVID-19 на пациентах, которых специально инфицируют.