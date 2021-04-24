Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) й Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дійшли висновку, що США можуть відновити використання вакцини проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що регуляторні органи завершили дослідження зв’язку вакцини з виникненням рідкісних, але потенційно смертельних тромбів. Виявилося, що ризик виникнення цього синдрому, пов’язаного з утворенням тромбів і низьким рівнем тромбоцитів у результаті введення вакцини, є дуже низьким. Зафіксовано 15 випадків з 8 млн зроблених щеплень.

“Ми більше не рекомендуємо робити паузу у використанні цієї вакцини. Ґрунтуючись на глибокому аналізі, зв’язок, ймовірно, існує, але ризик дуже низький”, – заявила на брифінгу директор CDC Рошель Валенські.

Найвищі представники FDA США заявили, що це рішення набирає чинності негайно. Щеплення відновлюють вже сьогодні, 24 квітня. Агенція заявила, що попередить про ризик в оновленому інформаційному бюлетені, який надається реципієнтам та постачальникам вакцин.