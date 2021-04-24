Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Зазначається, що регуляторні органи завершили дослідження зв’язку вакцини з виникненням рідкісних, але потенційно смертельних тромбів. Виявилося, що ризик виникнення цього синдрому, пов’язаного з утворенням тромбів і низьким рівнем тромбоцитів у результаті введення вакцини, є дуже низьким. Зафіксовано 15 випадків з 8 млн зроблених щеплень.
“Ми більше не рекомендуємо робити паузу у використанні цієї вакцини. Ґрунтуючись на глибокому аналізі, зв’язок, ймовірно, існує, але ризик дуже низький”, – заявила на брифінгу директор CDC Рошель Валенські.
Найвищі представники FDA США заявили, що це рішення набирає чинності негайно. Щеплення відновлюють вже сьогодні, 24 квітня. Агенція заявила, що попередить про ризик в оновленому інформаційному бюлетені, який надається реципієнтам та постачальникам вакцин.