Об этом сообщает BBC.

В сообщении Международному обществу инфекционных заболеваний представители ветеринарной службы США заявили, что дикая норка дала положительный результат на зараженной норковой ферме в Юте.

Известно, что выращиваемая на фермах норка восприимчива к вирусу, о случаях заболевания сообщалось на зверофермах в Европе и США.

Это первое известное обнаружение коронавируса (Sars-Co-V2) у диких норок, находящихся на свободном выгуле. По мнению доктора Дэна Хортона, ветеринарного эксперта из Университета Суррей, этот случай вызывает опасения, что инфекция может распространяться между дикими норками.

Но он сказал, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что инфекция передавалась от норки к норке вне ферм.

“Штамм вируса, обнаруженный в дикой норке, был идентичен штамму, обнаруженному у содержащихся в неволе норок на соседней норковой ферме, и до сих пор ни одно другое животное не дало положительного результата, несмотря на усилия по надзору вокруг зараженных ферм в нескольких районах США. Этот случай усиливает необходимость вести наблюдение за дикой природой и сохранять бдительность”, – сказал он.

Известно, что норки сбегают с норковых ферм и приживаются в дикой природе.