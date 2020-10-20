Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) выбросило 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые оказались бракованными. Их ни разу не использовали.

Об этом сообщает BuzzFeed.

Эти аппараты Россия отправила в США еще в марте. Тогда президент США Дональд Трамп по телефону обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В ответ Кремль отправил 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские принадлежности в ящиках с грифом “Из России с любовью”.

Но аппараты ИВЛ оказались нерабочими. Врачи, в больницы которых поступили аппараты, фактически сразу же рассказали о технических проблемах, которые начали возникать после подключения к сети.

По данным FEMA, аппараты утилизированы. Когда именно аппараты ИВЛ российского производства решили выбросить – неизвестно, так как в мае в ведомстве сообщали о перемещении их на склады из-за технических проблем.

Также в FEMA отметили, что для использования российских аппаратов ИВЛ нужны были специальные адаптеры, которых не было в больницах.

Кроме этого, позже в США сообщили, что компания-производитель аппаратов ИВЛ находится в санкционном списке.