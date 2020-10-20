Об этом сообщает BuzzFeed.
Эти аппараты Россия отправила в США еще в марте. Тогда президент США Дональд Трамп по телефону обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В ответ Кремль отправил 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские принадлежности в ящиках с грифом “Из России с любовью”.
Но аппараты ИВЛ оказались нерабочими. Врачи, в больницы которых поступили аппараты, фактически сразу же рассказали о технических проблемах, которые начали возникать после подключения к сети.
По данным FEMA, аппараты утилизированы. Когда именно аппараты ИВЛ российского производства решили выбросить – неизвестно, так как в мае в ведомстве сообщали о перемещении их на склады из-за технических проблем.
Также в FEMA отметили, что для использования российских аппаратов ИВЛ нужны были специальные адаптеры, которых не было в больницах.
Кроме этого, позже в США сообщили, что компания-производитель аппаратов ИВЛ находится в санкционном списке.
- Россия продала США медицинскую технику, средства защиты и другие необходимые средства. При этом в РФ заявили, что предоставили американской стороне “гуманитарную помощь”.