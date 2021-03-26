В местном Департаменте охраны здоровья считают, что вероятность распространения Эболы довольно низкая.
Медики приняли решение наблюдать за 23 гражданами, которые вернулись из Гвинеи и Демократической Республики Конго (ДРК), поскольку в этих западноафриканских странах все еще есть вспышки этого инфекционного заболевания.
При этом, они считают, что “риск для жителей Вашингтона низкий”.
23 человека будут находиться под наблюдением в течение примерно 21 дня после прибытия в США.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) издал приказ, требующий от авиакомпаний сбора и предоставления CDC контактной информации о пассажирах, которые находились в Гвинее или Конго в течение 21 дня до прибытия в США.
Заразиться Эболой можно при прямом контакте с инфицированным животным (летучей мышью или приматом), больным или мертвым человеком, инфицированным вирусом.
- 15 февраля министерство здравоохранения Гвинеи в Западной Африке в понедельник объявило об эпидемии Эболы после того, как три человека умерли от вируса и еще четверо заразились.