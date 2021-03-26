В штате Вашингтон медики наблюдают за 23 жителями, которые вернулись из Гвинеи и Конго. Они рискуют стать носителями и распространить лихорадку Эбола.

В местном Департаменте охраны здоровья считают, что вероятность распространения Эболы довольно низкая.

Медики приняли решение наблюдать за 23 гражданами, которые вернулись из Гвинеи и Демократической Республики Конго (ДРК), поскольку в этих западноафриканских странах все еще есть вспышки этого инфекционного заболевания.

При этом, они считают, что “риск для жителей Вашингтона низкий”.

23 человека будут находиться под наблюдением в течение примерно 21 дня после прибытия в США.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) издал приказ, требующий от авиакомпаний сбора и предоставления CDC контактной информации о пассажирах, которые находились в Гвинее или Конго в течение 21 дня до прибытия в США.

Заразиться Эболой можно при прямом контакте с инфицированным животным (летучей мышью или приматом), больным или мертвым человеком, инфицированным вирусом.