Несколько недель назад сотрудники завода в Балтиморе, где производятся две вакцины против коронавируса, случайно допустили ошибку при смешивании ингредиентов, тем самым испортив 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Инцидент произошел на заводе Emergent BioSolutions, производственного партнера Johnson & Johnson и AstraZeneca, британско-шведской компании, вакцина которой еще не разрешена для использования в Соединенных Штатах.

Из-за человеческой ошибки произошла задержка будущих поставок доз Johnson & Johnson в штаты США. Сейчас расследованием случившегося занимается Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Отмечается, что вакцина, которая ранее поступила в медучреждения, является безопасной. Все эти партии были произведены на заводе в Нидерландах.

В следующем месяце завод в Балтиморе должен был выпустить 24 миллиона доз. Но теперь эти дозы под вопросом.