Об этом пишет американское издание The New York Times.
Инцидент произошел на заводе Emergent BioSolutions, производственного партнера Johnson & Johnson и AstraZeneca, британско-шведской компании, вакцина которой еще не разрешена для использования в Соединенных Штатах.
Из-за человеческой ошибки произошла задержка будущих поставок доз Johnson & Johnson в штаты США. Сейчас расследованием случившегося занимается Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Отмечается, что вакцина, которая ранее поступила в медучреждения, является безопасной. Все эти партии были произведены на заводе в Нидерландах.
В следующем месяце завод в Балтиморе должен был выпустить 24 миллиона доз. Но теперь эти дозы под вопросом.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила использование однократной вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson.