Администрация Байдена возобновит попытки поместить портрет рожденной в рабстве афроамериканки Харриет Табман на 20-долларовую банкноту. Этот вопрос отложили во времена президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Изначально новый дизайн купюры должен был быть представлен в 2020 году к столетию 19-й поправки, дающей женщинам право голоса. Но тогдашний министр финансов Стивен Мнучин заявил, что реализацию инициативы отложат до 2028 года. Мнучин тогда сказал, что основная причина изменения дизайна валюты – это борьба с попытками подделки.

В понедельник Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что министерство финансов намерено поместить изображение Табман на лицевую сторону новых 20-долларовых банкнот.

“Важно, чтобы банкноты отражали историю и разнообразие нашей страны. И изображение Гарриет Табман на новой 20-долларовой банкноте, безусловно, отражает это”, – сказала Псаки.

Женщины не изображались на американских банкнотах со времен бывшей первой леди Марты Вашингтон, которая была изображена на серебряном сертификате на 1 доллар с 1891 по 1896 год, и индейской женщины Покахонтас, которая была включена в групповое изображение на 20-долларовой банкноте с 1865 по 1869 год.

Табман родилась в рабстве в марте 1822 года и выросла на плантации в Мэриленде, сбежала оттуда, когда ей было 20 лет. Однако за свою жизнь она многократно возвращалась на юг и помогала сотням рабов обрести свободу.

Стоит отметить, что изображенного на банкноте Эндрю Джексона неоднократно критиковали за владение рабами и негуманное обращение с американскими индейцами.