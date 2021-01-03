Томми Кук из округа Спотсильвания (штат Вирджиния, США) нашел свой Chevrolet Camaro 1969 года выпуска спустя 17 лет после того, как его украли из авторемонтной мастерской в ​​Вудбридже.

Об этом сообщает CarBuzz.

Винтажный маслкар угнали на автосервисе в 2003 году – даже несмотря на то, что в то время у него не было мотора. Camaro, окрашенный в оригинальный оранжевый цвет Hugger Orange, был объявлен местной полицией в розыск, но расследования были безуспешны.

После переезда в Спотсильванию Томми Кук продолжал заниматься поисками и продлил статус пропавшего автомобиля. Тем не менее все оказалось намного проще – Кук сам нашел свою машину, когда в прошлом месяце наткнулся на Camaro 69-го года на авторынке недалеко от Ла-Платы.

Несмотря на то, что авто было окрашено в зеленый цвет и без капота, Кук почувствовал, что нашел свой пропавший Camaro. Сначала он сравнил номера VIN, а потом позвонил в местные правоохранительные органы, которые помогли в поиске.

Кук сказал полиции, но новый владелец его украденной машины был невиновной жертвой и сам купил авто у третьих лиц.

Кроме того, он заметил, что за время отсутствия у машины появился 5,7-литровый двигатель V8. Таким образом, сейчас она даже в лучшей форме, чем до угона.