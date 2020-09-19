Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным полиции, погибли два человека в возрасте от 18 до 22 лет.

Еще 14 человек в возрасте от 17 до 23 лет получили ранения и были доставлены в две местные больницы. Их ранения не опасны для жизни.

Вечеринка в одном из частных домов была организована, несмотря на ограничения на массовые собрания (на фоне эпидемии коронавируса). Так, с июля в городе запрещены собрания в количестве более пяти человек с 23:00 вечера до 5:00 утра.

Во время вечеринки неизвестный открыл стрельбу по людям на заднем дворе дома.

Фото: CNN

Как сообщил исполняющий обязанности начальника местной полиции Марк Симмонс, по прибытии на место происшествия полицейские увидели, как около 100 человек бежали с места стрельбы.

В данный момент правоохранители пытаются установить личность стрелявшего, а также были ли у него сообщники.

Мотивы злоумышленника в данный момент не известны.

  • Ранее в США в одном из магазинов в городе Гувер (штат Алабама) произошла стрельба, в результате которой погиб восьмилетний ребенок.