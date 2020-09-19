В американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) в ночь на 19 сентября произошла стрельба на вечеринке, в результате которой есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным полиции, погибли два человека в возрасте от 18 до 22 лет.

Еще 14 человек в возрасте от 17 до 23 лет получили ранения и были доставлены в две местные больницы. Их ранения не опасны для жизни.

Вечеринка в одном из частных домов была организована, несмотря на ограничения на массовые собрания (на фоне эпидемии коронавируса). Так, с июля в городе запрещены собрания в количестве более пяти человек с 23:00 вечера до 5:00 утра.

Во время вечеринки неизвестный открыл стрельбу по людям на заднем дворе дома.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника местной полиции Марк Симмонс, по прибытии на место происшествия полицейские увидели, как около 100 человек бежали с места стрельбы.

В данный момент правоохранители пытаются установить личность стрелявшего, а также были ли у него сообщники.

Мотивы злоумышленника в данный момент не известны.