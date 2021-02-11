В американском штате Мэриленд водитель пожаловался в полицию на белого тигра, который отдыхал на обочине дороги. Полицейский приехал на место, но вместо живого зверя увидел реалистичную гипсовую статую.

Об этом сообщил Департамент полиции округа Монтгомери в Twitter.

Так, на шоссе I-270 водитель обнаружил белого тигра, который отдыхал на обочине. Мужчина сразу же сообщил об этом в полицию. Но оказалось, что это был не настоящий тигр, а полноразмерная статуя животного, которая выглядела очень реалистично. Не придумав ничего лучше, прибывший на место шериф забрал статую с собой в участок.

“Как и почему тигр оказался на межгосударственной автомагистрали, остается загадкой. Мы рады сообщить, что тигр был усыновлен офицерами 1-го округа Монтгомери и нашел новое место в отделении, где теперь он будет прерывать только пешеходное движение!” — сообщили правоохранители.

В полиции шутят, что теперь тигр если и будет мешать движению, то не дорожному, а пешему.