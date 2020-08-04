Сразу три воздушных шара с туристами упали в американском штате Вайоминг, в результате чего пострадали 12 человек.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что всего на воздушных шарах находилось 36 человек, из них после падения были госпитализированы 12 человек.

Сообщается, что местные власти получили звонок после 8:00 по местному времени, когда близ городка Тетон-Вилледж упали три экскурсионных воздушных шара.

Предварительной причиной падения шаров называют неблагоприятные погодные условия. Пилоты аэростатов могли потерять управление из-за неожиданного сильного ветра.

Расследование инцидента продолжается.