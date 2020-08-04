Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что всего на воздушных шарах находилось 36 человек, из них после падения были госпитализированы 12 человек.
Сообщается, что местные власти получили звонок после 8:00 по местному времени, когда близ городка Тетон-Вилледж упали три экскурсионных воздушных шара.
Предварительной причиной падения шаров называют неблагоприятные погодные условия. Пилоты аэростатов могли потерять управление из-за неожиданного сильного ветра.
Расследование инцидента продолжается.
- Под Киевом состоялся ежегодный семейный фестиваль воздушных шаров “Мамо, я дома” в новом послекарантинном формате.