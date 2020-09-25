Впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь, на территории США осудили и казнили афроамериканского преступника.

Об этом сообщает американское издание USA Today.

Казненный преступник – Кристофер Виалва. Он был приговорен к высшей мере наказания, смертной казни, за убийство супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе.

На момент совершения преступления Кристоферу было 19 лет.

Его казнили с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

Накануне адвокат Кристофера заявляла, что при вынесении приговора на решение судьи повлияла расовая принадлежность ее клиента.

В целом, казнь Виалвы стала седьмым случаем приведения в действие смертного приговора на федеральном уровне в этом году. Это первая смертная казнь в отношении афроамериканца.

Как известно, Министерство юстиции США почти год работало над возобновлением казни для федеральных преступников. Мораторий на казни был введен в 2003 году из-за разногласий о процедуре применения смертельных инъекций.

По данным организации НКО Death Penalty Information Center, в 2019 году были казнены 22 человека в штатах Алабама, Джорджия, Теннесси, Флорида, Миссури, Южная Дакота.