На юго-западе Колорадо зафиксировали случай заражения чумой - вероятно, после контакта человека с белкой.

Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на информацию местного департамента здравоохранения.

Отмечается, что это первый подтвержденный случай заболевания людей в штате этой опасной инфекцией с 2015 года.

Пол больного человека в департаменте не называют. По их информации, человек контактировал с зараженными белками.

“У пациента была септическая чума, которая находится в крови и не может передаваться другим людям. Он выздоровел, никаких других случаев выявлено не было”, – отметили чиновники.