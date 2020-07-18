Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на информацию местного департамента здравоохранения.
Отмечается, что это первый подтвержденный случай заболевания людей в штате этой опасной инфекцией с 2015 года.
Пол больного человека в департаменте не называют. По их информации, человек контактировал с зараженными белками.
“У пациента была септическая чума, которая находится в крови и не может передаваться другим людям. Он выздоровел, никаких других случаев выявлено не было”, – отметили чиновники.
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