Об этом пишет АР.
Так, рабочий, помогавший устанавливать рождественскую елку в Рокфеллер-центре, нашел праздничный сюрприз – крошечную сову среди массивных ветвей.
Маленькая птичка была обнаружена обезвоженной и голодной, но в остальном невредимой. В итоге ее передали Центру дикой природы Нью-Йорка.
По словам основательницы центра Эллен Калиш, найденная птичка – это взрослый самец североамериканского мохноногого сыча, которые являются одними из самых маленьких сов.
В эти выходные сыча планируют выпустить обратно в дикую природу.
23-метровая норвежская ель была доставлена на Манхэттен в субботу из Онеонты. Елку украшают в течение нескольких недель, прежде чем в начале декабря ее зажгут для публики.
- Во время ликвидации пожара в квартире пожарные столицы эвакуировали из дома двух женщин, а также спасли кота. Появилось трогательное видео спасения животного.