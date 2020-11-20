В США спасли сыча, которого привезли в Нью-Йорк в ветвях рождественской ели для Рокфеллер-центра.

Об этом пишет АР.

Так, рабочий, помогавший устанавливать рождественскую елку в Рокфеллер-центре, нашел праздничный сюрприз – крошечную сову среди массивных ветвей.

Маленькая птичка была обнаружена обезвоженной и голодной, но в остальном невредимой. В итоге ее передали Центру дикой природы Нью-Йорка.

По словам основательницы центра Эллен Калиш, найденная птичка – это взрослый самец североамериканского мохноногого сыча, которые являются одними из самых маленьких сов.

В эти выходные сыча планируют выпустить обратно в дикую природу.

23-метровая норвежская ель была доставлена на Манхэттен в субботу из Онеонты. Елку украшают в течение нескольких недель, прежде чем в начале декабря ее зажгут для публики.