В США все еще продолжается подсчет голосов выборщиков в Конгрессе

В Конгрессе все еще продолжается процесс подсчета голосов коллегии выборщиков. Для окончательной сертификации результатов выборов необходимо посчитать голоса всех 50 штатов и округа Колумбия. Сейчас официально подтверждены 268 голоса за демократа Джо Байдена и 166 за еще действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Обычно процесс сертификации голосов коллегии выборщиков – это церемониальный шаг. Но Трамп все никак не может согласиться с результатами выборов, постоянно акцентирует на том, что выборы были сфальсифицированы, хотя никаких доказательств этому нет. Также Трамп призвал своих сторонников в Палате представителей и Сенате возражать против голосов нескольких штатов. Эти возражения потребуют многочасовых дебатов и серии голосований в обеих палатах. Но, скорее всего, потерпят неудачу.

Любое возражение должно быть подано в письменной форме и подтверждено как членом Палаты представителей, так и сенатором от штата. Возражения принимает вице-президент Майк Пенс.

Более дюжины сенаторов заявили, что планируют присоединиться к возражениям республиканцев Палаты представителей.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.