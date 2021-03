Об этом сообщает ВВС.

Полиция предъявила ей несколько обвинений, в том числе – “нападение с применением едкого химического вещества”.

Девушка была одной из трех пассажирок такси. Водитель попросил их надеть маски, но они отказались. При этом, одна из девушек кашляла.

Спустя несколько минут водитель остановился и отказался ехать дальше, пока все пассажиры не наденут маски. У них произошла ссора и девушки вышли. Когда водитель все еще стоял у обочины, одна из них наклонилась к открытому окну автомобиля и распылила ему в глаза содержимое баллончика, похожего на перцовый.

An Uber driver was assaulted and coughed on by a maskless woman in San Francisco. He drove to a gas station so she could buy a mask. She refused, then began yelling. The attack was caught on his dashcam video. pic.twitter.com/SASeSOERy5

