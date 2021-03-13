В Сан-Франциско (США) 24-летняя девушка отказалась надеть защитную маску по просьбе водителя такси Uber, а после этого брызнула ему в глаза перцовым баллончиком и пыталась украсть мобильный телефон. Ее арестовали.

Об этом сообщает ВВС.

Полиция предъявила ей несколько обвинений, в том числе – “нападение с применением едкого химического вещества”.

Девушка была одной из трех пассажирок такси. Водитель попросил их надеть маски, но они отказались. При этом, одна из девушек кашляла.

Спустя несколько минут водитель остановился и отказался ехать дальше, пока все пассажиры не наденут маски. У них произошла ссора и девушки вышли. Когда водитель все еще стоял у обочины, одна из них наклонилась к открытому окну автомобиля и распылила ему в глаза содержимое баллончика, похожего на перцовый.

An Uber driver was assaulted and coughed on by a maskless woman in San Francisco. He drove to a gas station so she could buy a mask. She refused, then began yelling. The attack was caught on his dashcam video. pic.twitter.com/SASeSOERy5 — CBS News (@CBSNews) March 11, 2021

В полиции сообщили, что вторая пассажирка решила сдаться правоохранителям по собственному желанию.

Согласно ограничительным мерам, которые действуют в Сан-Франциско для предотвращения распространения коронавируса, граждане обязаны носить маски, которые прикрывают нос и рот в пределах двух метрах от кого-то, кто не является членом их семьи. Обязательно носить маски в общественных местах и транспорте.

В Департаменте полиции Сан-Франциско (SFPD) отметили, что инцидент записан на камеру автомобильного видеорегистратора. инцидент квалифицировали, как “бессердечное пренебрежение к безопасности и благополучию основного обслуживающего персонала в разгар смертельной пандемии”.

“Мы очень серьезно относимся к такому поведению в Сан-Франциско, и мы стремимся обеспечить справедливость в этом случае”, – сказано в заявлении.