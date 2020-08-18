67-летнего Александра Юк Чинг Ма, экс-офицера Центрального разведывательного управления, арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции США.

В сообщении сказано, что экс-офицер ЦРУ передавал Китаю секретные данные о сотрудниках ЦРУ, а также методах работы и операциях ведомства.

Его уволили из ведомства еще в 1989 году. После этого он уехал в Шанхай.

В 2001 году он вернулся в США и с тех пор работает переводчиком в отделении ФБР на Гавайях.

Следствие утверждает, что Юк Чинг Ма вместе со своим родственником занимались шпионажем в пользу Китая с марта 2001 года.

Изначально он предоставил иностранной разведке информацию “о персонале ЦРУ, его операциях и методах сокрытия сообщений”.

Эту встречу удалось снять на видео, в том числе тот момент, когда Ма получил “вознаграждение”: 50 тысяч долларов наличными за “предоставленные тайны”.

В обвинении сказано, что Ма обещал китайской стороне, что регулярно будет предоставлять секретные данные от американских спецслужб. Было оговорено, что Ма будет шпионить в пользу Китая на протяжении 10 лет. Именно по этой причине он устроился работать в ФБР в качестве переводчика.

Первые 6 лет Ма на регулярной основе копировал, фотографировал и воровал документы с классификационными отметками, в том числе под грифом “секретно”.

Чтобы передать краденную информацию, он брал документы, изображения и файлы с собой в Китай. Там он все передавал кураторам. Оттуда он возвращался в США с тысячами долларов наличными, а также дорогими подарками.

В 2019 году Ма рассказал о шпионаже сотруднику ФБР, который работал под прикрытием и представлялся сотрудником китайской разведки.

12 августа этого года Ма принял от него вознаграждение за свою шпионскую деятельность (2 тысячи долларов) и выразил готовность продолжать помогать китайскому правительству. При этом он сказал, что хотел бы, чтобы “Родина преуспела”. 14 августа его арестовали.

Теперь Ма обвиняют в заговоре с целью передачи информации национальной обороны в помощь иностранному правительству. Если его признают виновным, то получит пожизненное заключение.