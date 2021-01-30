Об этом сообщает издание The Washington Post.
Отмечается, что федеральные власти в пятницу арестовали двух женщин в штате Пенсильвания по обвинению в штурме здания Конгресса.
По информации ФБР, одна из них заявила о намерении застрелить спикера Палаты представителей Пелоси.
Женщин зовут Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит. Правоохранители идентифицировали их по видеозаписям, сделанным в день штурма.
Видеозапись с угрозой Пелоси записала Бэнкрофт.
“Мы ворвались в Капитолий. Мы попали внутрь, сделали свое дело. Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить ей в чертов мозг, но не нашли”, – заявила Бэнкрофт в видео, которое она, по данным ФБР, отправила своим детям.
Читайте также:
Женщинам предъявлены три обвинения, включая умышленное проникновение в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий и создание препятствий для государственной деятельности путем хулиганства или нарушения порядка в здании или на территории с ограниченным доступом.
Изначально Сантос-Смит отрицала, что находилась в толпе сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий. Когда агенты ФБР показали ей видеозаписи, женщина признала, что солгала.
И Бэнкрофт, и Сантос-Смит сообщили властям, что находились в здании Конгресса “не более минуты”. Они заявили, что удалили видеозаписи, которые сняли внутри здания.
В данный момент обвинения по факту беспорядков 6 января и штурма Конгресса уже предъявлены по меньшей мере 160 людям.
Для идентификации участников штурма используются снятые ими видео и фото, а также сотовые данные.
- После обеда 6 января по местному времени в здании Капитолия в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена.
- Вскоре после начала заседания Конгресса протестующие начали штурмовать Капитолий. Сначала они прорвались через металлические баррикады в задней части здания. Полицейским удалось задержать движение толпы на лестнице здания, однако ненадолго: протестующие попали внутрь.
- Заседание было остановлено, а сотрудников Конгресса, законодателей и вице-президента Майка Пенса, который председательствовал на нем, срочно эвакуировали или предупредили о необходимости спрятаться в укрытии.
- Между тем сеть заполнили фото мятежников, которые крушат имущество Конгресса, делают фото на память и похищают вещи.
- Во время захвата здания одна из протестующих получила огнестрельное ранение. Впоследствии она скончалась в больнице. Позже стало известно, что погибли 4 человека. Кроме того, от травм скончался офицер полиции Брайан Сикник.
- ФБР расследует, предоставляли ли иностранные правительства, граждане или организации финансирование сторонникам Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий 6 января.
- В США более 30 тысяч зарегистрированных членов Республиканской партии сменили свои политические предпочтения после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.