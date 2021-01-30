В США правоохранители установили и арестовали женщину, которая во время штурма Конгресса 6 января угрожала "прострелить мозг" спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что федеральные власти в пятницу арестовали двух женщин в штате Пенсильвания по обвинению в штурме здания Конгресса.

По информации ФБР, одна из них заявила о намерении застрелить спикера Палаты представителей Пелоси.

Женщин зовут Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит. Правоохранители идентифицировали их по видеозаписям, сделанным в день штурма.

Видеозапись с угрозой Пелоси записала Бэнкрофт.

“Мы ворвались в Капитолий. Мы попали внутрь, сделали свое дело. Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить ей в чертов мозг, но не нашли”, – заявила Бэнкрофт в видео, которое она, по данным ФБР, отправила своим детям.

Женщинам предъявлены три обвинения, включая умышленное проникновение в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий и создание препятствий для государственной деятельности путем хулиганства или нарушения порядка в здании или на территории с ограниченным доступом.

Изначально Сантос-Смит отрицала, что находилась в толпе сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий. Когда агенты ФБР показали ей видеозаписи, женщина признала, что солгала.

И Бэнкрофт, и Сантос-Смит сообщили властям, что находились в здании Конгресса “не более минуты”. Они заявили, что удалили видеозаписи, которые сняли внутри здания.

В данный момент обвинения по факту беспорядков 6 января и штурма Конгресса уже предъявлены по меньшей мере 160 людям.

Для идентификации участников штурма используются снятые ими видео и фото, а также сотовые данные.