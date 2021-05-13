У штаті Флорида (США) 28-річна жінка на ім'я Одрі Ніколь Франціскіні видавала себе за старшокласницю в соцмережі Instagram, щоб залучити більше підписників.

Про це повідомляє TooFab.

Франціскіні приходила в холи шкіл і роздавала там брошури, що рекламують її сторінку в соціальних мережах. Щоб виглядати, як школярка вона носила з собою чорний рюкзак і скейтборд.

Спочатку жінка ухилилася від охорони школи, сказавши їм, що шукає реєстраційний офіс, і попрямувала в тому напрямку. Але, коли її помітили вдруге, вона втекла.

Франціскіні була арештована у себе вдома, і влада використала її сторінку в Instagram, щоб вистежити її. Жінку звинуватили в крадіжці зі зломом, втручанні в роботу школи і опорі арешту без насильства.

“Це сумний інцидент за участю жінки, яка вторглася на територію школи під хибним приводом. Державні школи округу Майамі-Дейд будуть продовжувати невпинно працювати, щоб захистити безпеку і благополуччя наших учнів і співробітників”, – заявила прессекретарка державних шкіл округу Майамі-Дейд Жаклін Кальзаділья.