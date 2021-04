Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Всем присутствующим в Капитолии приказали отойти от окон, но оставаться в помещении.

Прозвучало несколько выстрелов, но злоумышленника сразу же задержали. Он в сознании. Его и полицейских отправили в больницу.

“Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу”, – сообщили в полиции.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была проинформирована о ситуации в Капитолии США во время брифинга для журналистов. Она отметила, что президент Джо Байден в безопасности, так как отправился в Кэмп-Дэвид.

В Департаменте полиции округа Колумбия объявили о закрытии нескольких улиц вокруг Капитолия США.

Please advise of the below streets closures currently in place: https://t.co/Vf5ARd02hY

— DC Police Department (@DCPoliceDept) April 2, 2021