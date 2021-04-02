Полиция США заблокировала Капитолий из-за угрозы безопасности. Неизвестный мужчина протаранил заграждение и наехал на полицейских, охранявших его. Затем он вышел из машины, размахивая ножом. В него выстрелили.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Всем присутствующим в Капитолии приказали отойти от окон, но оставаться в помещении.

Прозвучало несколько выстрелов, но злоумышленника сразу же задержали. Он в сознании. Его и полицейских отправили в больницу.

“Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу”, – сообщили в полиции.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была проинформирована о ситуации в Капитолии США во время брифинга для журналистов. Она отметила, что президент Джо Байден в безопасности, так как отправился в Кэмп-Дэвид.

В Департаменте полиции округа Колумбия объявили о закрытии нескольких улиц вокруг Капитолия США.

Please advise of the below streets closures currently in place: https://t.co/Vf5ARd02hY — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 2, 2021

Представителям полиции около Капитолия помогают сотрудники ФБР.

ОБНОВЛЕНО 21:45

Представитель полиции сообщил журналистам, что один из его коллег получил ножевое ранение.

По словам многочисленных источников, мужчина, который угрожал полицейским, умер в больнице вследствие полученного огнестрельного ранения.

Комплекс Капитолия полностью заблокирован. Никому не разрешает входить и выходить из зданий.

Национальная гвардия округа Колумбия направила к Капитолию Силы немедленного реагирования, состоящие из членов Национальной гвардии, для поддержки полиции Капитолия США.

“Из-за оперативной безопасности мы не можем обсуждать дальнейшие подробности относительно QRF (сил быстрого реагирования). Ни один из членов Национальной гвардии не пострадал в результате инцидента у Капитолия”, – сообщили в полиции. Сейчас в округе Колумбия насчитывается около 2300 членов Национальной гвардии.

ОБНОВЛЕНО 22:00. Исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия США Йогананда Д. Питтман сообщила, что один из двух офицеров, пострадавших в результате нападения возле здания Капитолия, скончался.

В полиции восстановили события, произошедшее у Капитолия. Около 13:00 по местному времени подозреваемый подошел к “северной баррикаде Капитолия”. Он наехал на двух полицейских, которые охраняли северный вход, а затем врезался в ограждение.

Затем он вышел из машины и стал размахивать ножом в руке.

Полицейские призвали его к порядку, но тот не реагировал.

После одного их предупреждений полиция открыла огонь и выстрелила мужчину.

Пострадавших полицейских направили в разные больницы с разными травмами. Один из них умер в результате полученного ножевого ранения.

Роберт Конти, исполняющий обязанности начальника столичного департамента полиции, заявил, что сегодняшнее нападение возле Капитолия “не имеет отношения к терроризму”.

“Похоже, что это не связано с терроризмом. Но, очевидно, мы продолжим расследование, чтобы увидеть, есть ли какая-то связь в этом направлении”, – сказал он.

ОБНОВЛЕНО 22:30. Полиция сообщила о том, что операция завершена. Угрозы больше нет. Улицы разблокировали, а те, кто находятся в зданиях комплекса Капитолия – могут покинуть здания.