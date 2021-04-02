Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Всем присутствующим в Капитолии приказали отойти от окон, но оставаться в помещении.
Прозвучало несколько выстрелов, но злоумышленника сразу же задержали. Он в сознании. Его и полицейских отправили в больницу.
“Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу”, – сообщили в полиции.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была проинформирована о ситуации в Капитолии США во время брифинга для журналистов. Она отметила, что президент Джо Байден в безопасности, так как отправился в Кэмп-Дэвид.
В Департаменте полиции округа Колумбия объявили о закрытии нескольких улиц вокруг Капитолия США.
Please advise of the below streets closures currently in place: https://t.co/Vf5ARd02hY
— DC Police Department (@DCPoliceDept) April 2, 2021
Представителям полиции около Капитолия помогают сотрудники ФБР.
ОБНОВЛЕНО 21:45
Представитель полиции сообщил журналистам, что один из его коллег получил ножевое ранение.
По словам многочисленных источников, мужчина, который угрожал полицейским, умер в больнице вследствие полученного огнестрельного ранения.
Комплекс Капитолия полностью заблокирован. Никому не разрешает входить и выходить из зданий.
Национальная гвардия округа Колумбия направила к Капитолию Силы немедленного реагирования, состоящие из членов Национальной гвардии, для поддержки полиции Капитолия США.
“Из-за оперативной безопасности мы не можем обсуждать дальнейшие подробности относительно QRF (сил быстрого реагирования). Ни один из членов Национальной гвардии не пострадал в результате инцидента у Капитолия”, – сообщили в полиции. Сейчас в округе Колумбия насчитывается около 2300 членов Национальной гвардии.
ОБНОВЛЕНО 22:00. Исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия США Йогананда Д. Питтман сообщила, что один из двух офицеров, пострадавших в результате нападения возле здания Капитолия, скончался.
В полиции восстановили события, произошедшее у Капитолия. Около 13:00 по местному времени подозреваемый подошел к “северной баррикаде Капитолия”. Он наехал на двух полицейских, которые охраняли северный вход, а затем врезался в ограждение.
Затем он вышел из машины и стал размахивать ножом в руке.
Полицейские призвали его к порядку, но тот не реагировал.
После одного их предупреждений полиция открыла огонь и выстрелила мужчину.
Пострадавших полицейских направили в разные больницы с разными травмами. Один из них умер в результате полученного ножевого ранения.
Роберт Конти, исполняющий обязанности начальника столичного департамента полиции, заявил, что сегодняшнее нападение возле Капитолия “не имеет отношения к терроризму”.
“Похоже, что это не связано с терроризмом. Но, очевидно, мы продолжим расследование, чтобы увидеть, есть ли какая-то связь в этом направлении”, – сказал он.
ОБНОВЛЕНО 22:30. Полиция сообщила о том, что операция завершена. Угрозы больше нет. Улицы разблокировали, а те, кто находятся в зданиях комплекса Капитолия – могут покинуть здания.
- Как известно, толпа сторонников Трампа 6 января штурмовала Капитолий. Это произошло во время утверждения членами Конгресса США результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден.
- Из-за беспорядков и штурма тогда погибли пять человек, в том числе офицер полиции.