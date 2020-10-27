В Белом доме подтвердили информацию о том, что в Афганистане ликвидировали главаря террористической организации "Аль-Каида" Абу Мусхина аль-Масри.

Об этом заявили в Совете безопасности США.

“Мы отдаем должное афганским силам за их успешную операцию против высокопоставленного лидера “Аль-Каиды” Абу Мухсина аль-Масри. Его ликвидация является утешительной новостью в борьбе с “Аль-Каидой” и лишением ее убежища в Афганистане”, – сообщили в Вашингтоне.

В Афганистане подтвердили факт ликвидации аль-Масри 24 октября. Его убили во время спецоперации в Газни.

К слову, аль-Масри был вторым руководителем “Аль-Каиды” и “верховным лидером” группировки на Индийском субконтиненте. В декабре позапрошлого года ФБР добавила его в список наиболее разыскиваемых террористов.