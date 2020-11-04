В США закрыли последний избирательный участок. В 8:00 по Киеву закончилось голосование на Аляске.

Об этом сообщают местные СМИ.

Первыми в США закрылись избирательные участки в Индиане и Кентукки. Их закрыли в 01:00 по Киеву.

После этого, в 02:00, закрылись участки в Джорджии, Вирджинии и Вермонте. В Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии участки закрыли в 02:30.

В 08:00 закрылся последний избирательный участок на Аляске.

161 тысяча 217 жителя Аляски проголосовали на выборах досрочно. Их бюллетени обработают после того, как будут посчитаны голоса избирателей, которые пришли на участки непосредственно в день голосования.

У Аляски есть 3 голоса выборщиков (из 270). Ранее здесь всегда поддерживали Республиканскую партию.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.

Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.

Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.

В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.