Об этом сообщают местные СМИ.
Первыми в США закрылись избирательные участки в Индиане и Кентукки. Их закрыли в 01:00 по Киеву.
После этого, в 02:00, закрылись участки в Джорджии, Вирджинии и Вермонте. В Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии участки закрыли в 02:30.
В 08:00 закрылся последний избирательный участок на Аляске.
161 тысяча 217 жителя Аляски проголосовали на выборах досрочно. Их бюллетени обработают после того, как будут посчитаны голоса избирателей, которые пришли на участки непосредственно в день голосования.
У Аляски есть 3 голоса выборщиков (из 270). Ранее здесь всегда поддерживали Республиканскую партию.
Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.
Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.
Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.
Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.
В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.
- Ранее #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результаты.
- О ходе событий в день голосування читайте в материале #Букв.