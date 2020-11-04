О 1 години 4 листопада за київським часом (19 година 3 листопада за місцевим часом) в США закрилися перші виборчі дільниці.

Про це повідомляє газета The New York Times.

У вівторок, 3 листопада, в США проходять вибори президента країни. Як відомо, на цю посаду претендують кандидат від Демократичної партії США Джо Байден і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

О 1:00 за Києвом припинили голосування перші штати. Виборчі дільниці закрили Індіана та Кентуккі, які зазвичай підтримують кандидатів від Республіканської партії.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.

Тим часом у інших штатах голосування триває. До 2:00 за Києвом голосування припиниться у 22 штатах, останнім закриє виборчі дільниці штат Небраска – о 16:00 середи.

Примітно, що цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосування взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. З цією метою його кампанія облаштувала два кімнати.