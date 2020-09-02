Властям Вашингтона порекомендовали снести, перенести или переименовать памятники, которые "не отвечают ценностям округа Колумбия". Это памятники Джорджу Вашингтону, Христофору Колумбу и Эндрю Джексону, а также Мемориал Джефферсона.

Такие рекомендации дала рабочая группа о переименовании зданий и общественных пространств, а также о сносе памятников при мэре Вашингтона Мюриэл Баузер.

Эта рабочая группа была создана в июле по инициативе мэра города. Тогда в США продолжались массовые протесты против проявлений расизма.

Для полноценной оценки ситуации, представители группы выдали собственные рекомендации на основании общественного мнения.

Представители этой рабочей группы оценили деятельность этих исторических личностей по нескольким критериям: каковым было их участие в рабстве, проявления расизма, жестокое обращение или действия, которые подавляли равенство для цветных, женщин и ЛГБТ-сообществ, а также нарушали ли закон “О правах человека в округе Колумбия”.

Члены рабочей группы порекомендовали властям города обратиться к федеральному правительству с предложением убрать, перенести или “контекстуализировать” (добавить пояснения) такие известные памятники, как мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона), памятники Христофору Колумбу, а также президентам США Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину.

Кроме этого, рабочая группа рекомендовала переименовать 21 школу, 9 зданий и 12 парков, скверов и площадей, названных в честь этих государственных деятелей.

В администрации президента США Дональда Трампа уже отреагировали на такое предложение.

Вот что указано в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

“Среди многих других смехотворных рекомендаций радикально-либеральный мэр Вашингтона, округ Колумбия, повторяет ту же историю левых, которая использовалась для подстрекательства опасных бунтов, нацеленных на уничтожение нашей истории и нашего великого наследия”.

Также в заявлении указали, что Вашингтон заполнен “бесчисленными памятниками, мемориалами и статуями в честь мужчин и женщин, построивших эту страну”.

“Президент Дональд Трамп считает, что эти места следует сохранять, а не сносить; уважать, а не ненавидеть; и передавать из поколения в поколение. Безответственные рекомендации мэра ни к чему не приведут, пока президент Трамп находится в Белом доме”.

Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.