В штате Вирджиния (США) с космодрома "Уоллопс Айленд" ночью запустили ракету-носитель Antares. Она разрабатывалась на американских и украинских космических предприятиях на протяжении нескольких лет.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

Ракета направилась к МКС с 3,6 тоннами груза.

На запуск ракеты пригласили посла Украины в США Владимира Ельченко.

“В апреле Посольство активно помогало американской компании “Нортроп Грумман” организовать отдельный специальный рейс, чтобы доставить из Украины в США команду специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить “Антарес” по графику было бы невозможно. Ведь главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро “Южное” и производится на “Южном машиностроительном заводе им. Макарова “в сотрудничестве с рядом украинских компаний”, – сказано в сообщении посольства.