Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

20-летний музыкант был убит около 4:30 утра по местному времени выстрелом одного из грабителей, которые ворвались в его дом в Голливуде.

Рэпера на машине скорой помощи доставили в медицинский центр Cedars-Sinai в Западном Голливуде, однако спасти его не удалось – доктора констатировали смерть.

Преступники пока не пойманы. Также не известно, был ли Pop Smoke с ними знаком.

Башар Барака Джексон родился 20 июля 1999 года в Бруклине (штат Нью-Йорк). Он начал увлекаться музыкой в 2018 году, когда общался с другими музыкантами во время их студийных записей. Рэпер создавал ремиксы популярных песен, прежде чем приступить к созданию оригинальной музыки, которая привела его к славе.

В апреле 2019 года он выпустил свой дебютный сингл “Welcome to the Party”, который вошел в альбом “Meet the Woo”. Позже песня была ремикширована с участием Ники Минаж и Скепты.