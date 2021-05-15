У США засудили до тюремного ув’язнення колишнього військовослужбовця американських Сил спеціальних операцій (відомі як "зелені берети"), який 15 років шпигував на користь Росії.

Про це поінформували в Міністерстві юстиції США (United States Department of Justice). Про деталі також розповідає агентство Associated Press.

Вирок винесли щодо 46-річного Пітера Дзібінскі Деббінса з міста Гейнсвілл (штат Вірджинія).

Як зазначають в американському Мін’юсті, чоловік зізнався “в змові з агентами російської спецслужби”.

Згідно із судовими документами, з грудня 1996 року по січень 2011 року Деббінс періодично відвідував Росію та зустрічався з агентами російської розвідки.

У 1997 році він отримав кодове ім’я від російських спецслужб і підписав заяву, яка засвідчує, що він хоче служити Росії.

Деббінса засудили до понад 15 років (188 місяців) тюремного ув’язнення за “змову із співробітниками російської розвідки з метою надання їм інформації про національну оборону США”.

“Деббінс порушив присягу офіцера армії США, зрадив спецназ і поставив під загрозу національну безпеку нашої країни, розкривши секретну інформацію російським спецслужбам, надавши деталі про свій підрозділ та визначивши офіцерів, яких би могла завербувати як шпигунів російська розвідка. Його поведінка – це особиста зрада колег та країни, і вона відображає загрозу російських розвідувальних операцій, націлених проти наших військових. Сьогоднішній майже 16-річний вирок відображає серйозність його поведінки. Це також повинно слугувати попередженням для тих, хто мав би спокусу зробити те саме”, – зазначив помічник генерального прокурора Джон Демерс.

Прокуратура просила для Деббінса 17 років в’язниці, адвокати – 5 років. Захисники стверджували, що Деббінс завдав мінімальної шкоди і що російські агенти шантажували чоловіка, погрожуючи оприлюднити дані про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Прокурори ж наполягали, що Деббінс ніколи не розповідав ФБР про шантаж. Вони зазначили, що чоловік сфабрикував виправдання і що його первісне пояснення своїх мотивів набагато більш імовірне (що він був засмучений своїм перебуванням в армії і вважав себе “вірним сином Росії”).

Сам Деббінс на слуханнях заявив, що став жертвою ГРУ, російської розвідки.

У листопаді минулого року Деббінс визнав себе винним в порушенні федерального закону про шпигунство.

Відомо, що його співпраця з розвідкою РФ почалася в 1996 році під час візиту до Росії. В той час Деббінс був студентом і під час свого візиту в РФ надав куратору імена чотирьох католицьких черниць (агент російської розвідки сказав йому, що черниці “займаються культовою діяльністю”).

У подальші роки Деббінс надавав розвідці РФ докладну інформацію про діяльність свого підрозділу спецпризначення за кордоном та імена товаришів по службі.

У рукописному визнанні, поданому в суд, Деббінс написав, що в 1997 році дав російській розвідці підписану заяву, в якій йшлося, що він “хоче служити Росії”.

“Я мав месіанське бачення себе в Росії, планував звільнити їх від деспотичного уряду. Тому я був задоволений, коли вони звернулися до мене”, – стверджував Деббінс.

Чоловік розпочав військову службу в США в 1998 році і на той час уже письмово зобов’язався служити російським спецслужбам та отримав кодове ім’я “Ікар Лєсніков”.

Пізніше він приєднався до спецназу й прослужив там до 2004 року. Його звільнили з війська за порушення правил безпеки.

У 2008 році Деббінс побував у Росії і надав розвідникам інформацію про діяльність свого підрозділу спецназу в Грузії та Азербайджані.

Відомо, що Деббінс отримував символічну платню від РФ за свою інформацію. Згідно з обвинувальним висновком, на одній із зустрічей з розвідкою РФ він узяв як оплату пляшку коньяку та російську військову форму.

Варто зазначити, що мати Деббінса народилася в Радянському Союзі. Частково з цієї причини у нього з’явився інтерес до Росії, і він багато разів їздив туди.

Деббінс одружився на дочці російського військового, з якою познайомився в місті Челябінську в 1990-х роках.