Об этом сообщает The New York Times.
Кларк и его сообщники взломали несколько десятков страниц в Twitter – в том числе и страницу основателя Microsoft Билла Гейтса, изобретателя Илона Маска, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джеффа Безоса, экс-президента США Барака Обамы.
Злоумышленники разместили на их страницах рекламу криптовалюты. За это компании Twitter грозит крупный штраф.
Всего взломано около 130 аккаунтов.
- В ночь на 16 июля произошла масштабная хакерская атака на социальную сеть Twitter. Взломанными оказались аккаунты политиков, бизнесменов и знаменитостей. Злоумышленники предложили их подписчикам перевести деньги, обещая вернуть удвоенную сумму.
- Впоследствии в социальной сети Twitter заблокировали все аккаунты, в которых на протяжении 30 последних дней меняли пароль. Это следствие инцидента со взломом аккаунтов знаменитостей.
- Федеральное бюро расследований США начало расследование крупнейшей хакерской атаки в Twitter.