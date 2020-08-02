В США полиция задержала хакера Грэма Ивана Кларка по обвинению во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Двоих его сообщников задержали ранее.

Об этом сообщает The New York Times.

Кларк и его сообщники взломали несколько десятков страниц в Twitter – в том числе и страницу основателя Microsoft Билла Гейтса, изобретателя Илона Маска, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джеффа Безоса, экс-президента США Барака Обамы.

Злоумышленники разместили на их страницах рекламу криптовалюты. За это компании Twitter грозит крупный штраф.

Всего взломано около 130 аккаунтов.