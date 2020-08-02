Об этом сообщает The New York Times.

Кларк и его сообщники взломали несколько десятков страниц в Twitter – в том числе и страницу основателя Microsoft Билла Гейтса, изобретателя Илона Маска, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джеффа Безоса, экс-президента США Барака Обамы.

Злоумышленники разместили на их страницах рекламу криптовалюты. За это компании Twitter грозит крупный штраф.

Всего взломано около 130 аккаунтов.

  • В ночь на 16 июля произошла масштабная хакерская атака на социальную сеть Twitter. Взломанными оказались аккаунты политиков, бизнесменов и знаменитостей. Злоумышленники предложили их подписчикам перевести деньги, обещая вернуть удвоенную сумму.
  • Впоследствии в социальной сети Twitter заблокировали все аккаунты, в которых на протяжении 30 последних дней меняли пароль. Это следствие инцидента со взломом аккаунтов знаменитостей.
  • Федеральное бюро расследований США начало расследование крупнейшей хакерской атаки в Twitter.