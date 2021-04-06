Об этом сообщили в полиции Мемфиса.
По прибытии на место происшествия полицейским сообщили, что покупательница разозлилась, потому что слишком долго ждала обслуживания у окна для автомобилей.
Женщина вышла из машины и подошла к окну для обслуживания. Между ней и сотрудниками заведения завязалась перепалка.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемая достает из машины черный пистолет, высовывается в окно и стреляет в сотрудников Burger King. Им удалось скрыться через заднюю дверь здания, никто не пострадал.
По словам полицейских, подозреваемая вернулась в машину и скрылась с места происшествия. Сейчас правоохранители ищут женщину и просят всех, кто был свидетелем инцидента, связаться с ними на условиях анонимности и за вознаграждение в размере тысячи долларов.
- Ранее сообщалось, что в американском городе Ориндж (штат Калифорния) в среду, 31 марта, неизвестный устроил стрельбу в офисном здании. В результате погибли по меньшей мере 4 человека, среди них – ребенок.