В Мемфисе (США) женщина открыла огонь по сотрудникам заведения быстрого питания "Burger King", потому что устала ждать свою очередь для обслуживания.

Об этом сообщили в полиции Мемфиса.

По прибытии на место происшествия полицейским сообщили, что покупательница разозлилась, потому что слишком долго ждала обслуживания у окна для автомобилей.

Женщина вышла из машины и подошла к окну для обслуживания. Между ней и сотрудниками заведения завязалась перепалка.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемая достает из машины черный пистолет, высовывается в окно и стреляет в сотрудников Burger King. Им удалось скрыться через заднюю дверь здания, никто не пострадал.

По словам полицейских, подозреваемая вернулась в машину и скрылась с места происшествия. Сейчас правоохранители ищут женщину и просят всех, кто был свидетелем инцидента, связаться с ними на условиях анонимности и за вознаграждение в размере тысячи долларов.