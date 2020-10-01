Комиссия по президентским дебатам США приняла решение внести некоторые изменения в порядок проведения двух следующих раундов дебатов между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом.

Об этом сообщает американское издание CNBC.

Правила дебатов предусматривают, что модератор задает вопрос обеим кандидатам, а они в течение двух минут на него отвечают. При этом, не разрешено перебивать или публично оскорблять оппонента.

Но первый раунд дебатов показал, что эти правила не всегда были соблюдены, как Трампом, так и Байденом.

“Дебаты прошлой ночью ясно показали, что в формат оставшихся дебатов следует внести дополнительные элементы с целью гарантировать более упорядоченное обсуждение вопросов. Комиссия по президентским дебатам будет внимательное изучать изменения, которые будут приняты, и вскоре объявит об этих мерах”, – отметили в комиссии.

Среди рассматриваемых изменений – возможность отключить микрофон кандидату, нарушающему регламент.

Новые правила и некоторые изменения озвучат до начала следующего раунда дебатов, то есть до 15 октября.

Трамп отреагировал на такую новость, посоветовав комиссии найти нового ведущего и более умного кандидата от демократов.

Байден же сказал, что поддержит любые изменения.

“Я просто надеюсь, что существует способ, которым комиссия по дебатам может контролировать нашу способность отвечать на вопрос без перебиваний”, – сказал Байден.

Вторые дебаты намечены на 15 октября в Майами. Стив Скалли, политический редактор C-SPAN, будет модератором.

Третьи дебаты запланированы на 22 октября в университете Бельмона в Нэшвилле. Корреспондент NBC News Белого дома Кристен Велкер будет модератором.