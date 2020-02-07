В США нашли полигон, на котором происходит утилизация лопастей от турбин ветрогенераторов.

Об этом пишет Bloomberg.

Чтобы предотвратить катастрофические изменения климата, вызванные сжиганием ископаемого топлива, многие правительства и корпорации обязались к 2050 году использовать только чистую энергию. Энергия ветра является одним из самых дешевых способов достижения этой цели. Электричество поступает от турбин, которые вращают генераторы.

Ветроэнергетика не содержит углерода, и около 85 % компонентов турбины, включая сталь, медную проволоку, электронику и зубчатые передачи, могут быть переработаны или использованы повторно. Но лезвия из стекловолокна трудно утилизировать.

Отмечается, что лопасти ветротурбины могут быть длиннее крыла Boeing 747, поэтому по окончании срока их службы их нельзя просто выбросить.

Это привело к срочному поиску альтернатив. В США они отправляются на свалку, где их закапывают в штабелях, которые достигают 30 футов под землей.

Муниципальная свалка в Каспере (штат Вайоминг), является последним пристанищем 870 лопастей, чьи дни подошли к концу. Их фрагменты похожи на обесцвеченные кости кита, прислоненные друг к другу.

В Европейском Союзе, который строго регулирует, что может попадать на свалки, некоторые лезвия сжигаются в печах, в которых образуется цемент, или на электростанциях. Но горящее стекловолокно выделяет загрязняющие вещества.

“Лопасти ветряных турбин в конце срока их эксплуатации безопасны для захоронения, в отличие от отходов от некоторых других источников энергии, и составляют небольшую долю от общего количества твердых бытовых отходов в США”, – заявили в Американской ассоциации ветроэнергетики.

По их данным, все отходы от лопастей к 2050 году составят примерно 0,015 % всех твердых бытовых отходов, поступающих на свалки.