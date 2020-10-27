Об этом пишет NewsNation.

Департамент потратил недели на поиск и отлов азиатских гигантских шершней, которые могут причинять людям болезненные укусы и плевать ядом, а также являются самой большой угрозой для медоносных пчел, от которых зависят фермеры при опылении сельскохозяйственных культур.

Гнездо, размером с баскетбольный мяч, нашли в городе Блейн у канадской границы. В нем находилось от 100 до 200 шершней.

В субботу работники сельскохозяйственного департамента в толстых защитных костюмах и защитных масках собрали инвазивных насекомых из дупла дерева в большие канистры. Они также планируют срубить дерево, чтобы извлечь из него новорожденных шершней и посмотреть, покинули ли улей королевы.

Власти подозревают, что в этом районе может быть больше гнезд, и продолжат поиск.