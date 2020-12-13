Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC) проголосовал за рекомендацию вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech для людей в возрасте от 16 лет и старше.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В субботу одиннадцать членов комитета ACIP проголосовали за рекомендацию, трое – не поддержали. Тем не менее вакцины пока нельзя вводить в Соединенных Штатах.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в пятницу, 11 декабря, дало разрешение на использование вакцин Pfizer и BioNTech в чрезвычайных ситуациях, следуя рекомендации собственных консультантов по вакцинам. Теперь CDC должен решить, принимать ли рекомендацию ACIP. Как только это произойдет, можно будет вводить вакцины.

Чиновники организации Warp Speed, созданной для скорейшей разработки и распространения вакцины против COVID-19, говорят, что они уже упаковывают вакцины, чтобы отправить их в понедельник.

Во время субботней встречи члены ACIP заслушали информацию о готовности населения к вакцинации, о том, кто должен и не должен ее получать, и о том, как это будет доведено до сведения поставщиков медицинских услуг и широкой общественности. Кроме того, члены ACIP заявили, что их оценка вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech была независимой и прозрачной.

Несколько членов комитета сказали, что они сделают вакцину и порекомендуют ее членам своей семьи.