О выходе альбома она, в частности, сообщила в своем Twitter.

В него вошли 12 композиций. Кроме того, Миноуг представила расширенную версию альбома, в которой доступно еще четыре трека: “Till You Love Somebody”, “Fine Wine”, “Hey Lonely” и “Spotlight”.

Запись альбома прошла во время карантина из-за эпидемии коронавируса. Для этого певица воспользовалась своей домашней студией в Лондоне, а продюсеры прослушивали записи в удаленном режиме.

На новый альбом повлияли тренды диско-музыки 1970-х, 1980-х и 1990-х годов, а также современной клубной музыки.

“Disco наконец-то вышел! Спасибо за вашу поддержку и любовь к музыке. Я рада возможности поделиться этим с вами. Обязательно присылайте мне свои видео с реакциями и танцевальными движениями!!!” – написала певица в своих соцсетях.