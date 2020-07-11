Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Меня отказались обслуживать на украинском в магазине OYSHO в SkyMall. На вежливую просьбу говорить со мной на украинском, продавец Анастасия отказалась, мотивируя тем, что не должна подстраиваться под клиента! Администратор, также Анастасия, тоже отказалась говорить на украинском. Еще заявила мне, что я неправильно делаю, настаивая на обслуживании государственным языком”, – написала Фицич.

В ответ на такое поведение журналистка написала заявление на директора магазина.

“Я выросла в Киеве и всю жизнь из-за моего украинского слышу оскорбления и смех. Вся жизнь! В советское время мне в спину бросали: “деревенщина”, сейчас ситуация не лучше. В моей стране, за которую боролись мои деды и прадеды, меня же дискриминируют, а я не имею никакой возможности защитить себя. И не надо рассказывать мне о русскоязычных патриотов и все остальные. После Майдана я терпеливо относилась к таким ситуациям, чтобы не оттолкнуть русскоязычных. Но в конце концов понимаю, что этому терпению не будет конца. Просто не верю, что когда-то ситуация изменится. Это бесконечно больно”, – рассказала Фицич.

Позже она сообщила, что к ней позвонили администратор и гендиректор группы компаний Inditex, в которую входит бренд Oysho с извинениями.

На следующий день после инцидента Фицич опубликовала пост в Facebook, в котором поблагодарила за поддержку всех неравнодушных, а также заверила, что не хотела спекулировать на этой теме.

“Мой пост был криком отчаяния, без надежды на поддержку. И именно поэтому я так поражена вашей реакцией. Конечно, я не поверила в искренность извинений администраторши, потому что она и дальше пыталась рассказать, что я не должна была ей приказывать, как она выразилась. Но – несмотря на все – я хочу видеть позитив. Хочу верить в то, что изменения будут. Что когда-то меня не будут унижать из-за моего украинского языка. Что Украина будет такой сильной, что северные соседи будут завидовать. И все остальные соседи тоже. Потому что вера способна творить чудеса”, – написала тележурналистка.

Наталья Фицич – украинская тележурналистка, режиссер и писательница. Она также супруга народного депутата от “Европейской солидарности” Владимира Арьева.