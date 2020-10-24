В столице Болгарии – Софии на две недели закроют ночные клубы и дискотеки из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Новые меры в городе, где проживает не менее 2 млн человек, начнут действовать уже с воскресенья. Их цель – сдерживание всплеска коронавируса, что создает нагрузку на систему здравоохранения страны.

Мэр Софии Йорданка Фандыкова, выступая по национальному телевидению, призвала университеты в городе перейти на онлайн-обучение, а предприятия – перевести как можно больше сотрудников на дистанционный формат работы.

“Ситуация в Софии становится все более тревожной. У нас новый рост количества заражений и людей, нуждающихся в стационарном лечении. Это нагрузка для больниц”, – подчеркнула она.

Как отмечает Reuters, в Болгарии, как и во многих других странах Европейского Союза, за последние три недели наблюдается резкий рост числа новых случаев инфицирования. Так, по состоянию на субботу, 24 октября, было зарегистрировано 1589 новых случаев заражения в стране с населением в 7 млн человек.

В результате общее число случаев коронавируса в стране достигло 36 519.

Только в Софии было зарегистрировано 584 новых случая заболевания.

Небольшие города с существенным количеством новых случаев заражения (такие, как Перник, расположенный в 36 км на запад от Софии, Сливен и Шумен), также решили закрыть ночные клубы на две недели.

Болгарские власти уже запретили несрочные операции в больницах в регионах с существенным ростом случаев коронавируса, чтобы обеспечить больше мест для пациентов с COVID-19.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов вместе с тремя министрами находятся на самоизоляции с пятницы после того, как замминистра, с которым они контактировали, получил положительный результат теста на COVID-19.