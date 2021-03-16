В столице Норвегии - Осло ввели строжайшие за все время пандемии коронавируса карантинные ограничения.

Об этом сообщает Reuters.

Так, жителям Осло запрещено принимать дома более двух гостей, всех учеников средней и старшей школы перевели на дистанционное обучение, а детские садики будут закрыты с 4 до 10 апреля. По заявлению властей, большинство новых случаев инфицирования происходит среди детей.

Параллельно продолжают действовать ограничения, включающие закрытие большинства заведений и ресторанов.

Кроме того, в столичном регионе, где доминирует “британский” штамм вируса, местные власти закрыли непромышленные магазины и некоторые школы. Рестораны работают только на вынос.

Отмечается, что в Норвегии сохраняется один из самых низких уровней инфицирования в Европе, но сейчас страна сталкивается с третьей волной заболевания.

Во время первого карантина, который начался в марте прошлого года, школы и детские сады закрылись, также были закрыты парикмахерские, но магазины и рестораны оставались открытыми.