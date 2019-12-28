В столице Сомали произошел теракт: более 60 погибших

В столице Сомали - Могадишо произошел теракт, в результате которого по меньшей мере погиб 61 человек.

Об этом сообщает АР.

Бомба, которая находилась в грузовике, взорвалась в субботу утром на оживленном контрольно-пропускном пункте безопасности в столице Сомали.

Отмечается, что это была одна из самых смертоносных атак в Могадишо за последнее время.

Официальный представитель правительства Исмаил Мухтар заявил, что число жертв может возрасти, поскольку десятки людей были срочно госпитализированы.

Мэр Омар Мохамуд Мохамед, выступая на месте происшествия, сказал, что среди погибших были студенты университета. Полиция заявила, что среди погибших также были двое граждан Турции.