17:11 Суд над экс-беркутовцами: Двое просят отменить им домашний арест, трое – выпустить из-под стражи
16:25 В столице Сомали произошел теракт: более 60 погибших
16:07 Кличко: В январе киевляне заплатят за тепло на 22-23 % меньше
14:58 В новогоднюю ночь будет ограничено движение возле Софийской площади в Киеве
12:37 В АМПУ прокомментировали обыски НАБУ: «необоснованные предположения»
12:33 В США школьникам разрешили пропускать уроки ради протестных акций
11:55 Украина вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков на обмен, – адвокат
11:50 Пристайко предостерег Германию и Францию в отношении «Северного потока-2»
11:33 В Еврокомиссии не поддержали американские санкции против «Северного потока-2»
Партнерский материал
11:26 Франшиза в страховании
11:12 10 тыс га в руки: аграрный комитет определил новый порог концентрации земель
10:54 «Вопрос покупки земли иностранцами будет решен на референдуме», – Сольский
09:33 Импичмент Трампа: Байден не будет давать показания в Сенате
08:51 Президент Чехии может не поехать в Москву на празднование 75-летия с Дня победы
07:23 Сутки в ООС: боевики ранили украинского военнослужащего
01:45 Студия «Квартал 95» продала новый сериал «Папик» российскому телеканалу 
00:59 В Раде зарегистрировали проект закона о медиа: что о нем известно 

27 декабря

23:57 Госкино профинансирует фильм о катастрофе МН-17
23:22 США требует от компаний-подрядчиков «Северного потока-2» свернуть работы в течение месяца 
23:00 Кабмин одобрил законопроекты о суде присяжных: что изменится
22:51 Авиакатастрофа в Казахстане: Зеленский выразил соболезнования
22:29 Паспорт, страховка и не только: Федоров сообщил, какие онлайн-услуги появятся через год
22:23 «У меня нет намерений работать во Львовской ОГА» — Лубкивский
21:58 Кабмин решил усилить ответственность предприятий за пожарную безопасность

В столице Сомали произошел теракт: более 60 погибших

В столице Сомали - Могадишо произошел теракт, в результате которого по меньшей мере погиб 61 человек.

Суббота, 28 декабря 2019, 16:25

Об этом сообщает АР.

Бомба, которая находилась в грузовике, взорвалась в субботу утром на оживленном контрольно-пропускном пункте безопасности в столице Сомали.

Отмечается, что это была одна из самых смертоносных атак в Могадишо за последнее время.

Официальный представитель правительства Исмаил Мухтар заявил, что число жертв может возрасти, поскольку десятки людей были срочно госпитализированы.

Мэр Омар Мохамуд Мохамед, выступая на месте происшествия, сказал, что среди погибших были студенты университета. Полиция заявила, что среди погибших также были двое граждан Турции.

Фото: АР

Теги: загиблі, Сомали, теракт

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!