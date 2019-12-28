В столице Сомали произошел теракт: более 60 погибших

Об этом сообщает АР.
Бомба, которая находилась в грузовике, взорвалась в субботу утром на оживленном контрольно-пропускном пункте безопасности в столице Сомали.
Отмечается, что это была одна из самых смертоносных атак в Могадишо за последнее время.
Официальный представитель правительства Исмаил Мухтар заявил, что число жертв может возрасти, поскольку десятки людей были срочно госпитализированы.
Мэр Омар Мохамуд Мохамед, выступая на месте происшествия, сказал, что среди погибших были студенты университета. Полиция заявила, что среди погибших также были двое граждан Турции.
- Как сообщалось ранее, 29 ноября на мосту в Лондоне произошла драка, после на место прибыла полиция и были слышны выстрелы.
- Станция Лондонского моста и окрестности были эвакуированы. Позднее стало известно, что во время происшествия правоохранители застрелили мужчину.
- По информации свидетелей, застреленный полицейскими мужчина мог иметь при себе взрывчатку.
- Лондонские полицейские объявили инцидент с перестрелкой на мосту, в результате которого был копами убит один человек, террористическим актом.