Про це повідомляється на сайті ПАРЄ.
Весняна сесія пройде в гібридному форматі, тобто частина засідань буде в форматі відео-конференції. До делегатів звернеться канцлер Німеччини Ангела Меркель. Також очікуються виступи голови Європейського парламенту Девіда Сассолі, президента Молдови Майї Санду і генерального секретаря ПАРЄ Марії Пейчинович-Бурич.
Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович представить доповідь про свою діяльність за 2020 рік, а Асамблея вручить премію ім. Вацлава Гавела з прав людини.
Також до порядку денного пропонують включити термінові дебати у зв’язку з ситуацією навколо змісту в колонії російського політика Олексія Навального і в зв’язку з загрозою Росії прагненню світу в Європі. Крім того, на порядку денному порушення прав людини в Білорусі.
Дебати передбачають винесення резолюцій.
Українська делегація бере участь у сесії очно.
- 28 січня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не вводячи ініційованих делегатами від України обмежень через дії, що суперечать принципам Ради Європи.