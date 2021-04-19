19 квітня у Страсбурзі розпочалася весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 22 квітня.

Про це повідомляється на сайті ПАРЄ.

Весняна сесія пройде в гібридному форматі, тобто частина засідань буде в форматі відео-конференції. До делегатів звернеться канцлер Німеччини Ангела Меркель. Також очікуються виступи голови Європейського парламенту Девіда Сассолі, президента Молдови Майї Санду і генерального секретаря ПАРЄ Марії Пейчинович-Бурич.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович представить доповідь про свою діяльність за 2020 рік, а Асамблея вручить премію ім. Вацлава Гавела з прав людини.

Також до порядку денного пропонують включити термінові дебати у зв’язку з ситуацією навколо змісту в колонії російського політика Олексія Навального і в зв’язку з загрозою Росії прагненню світу в Європі. Крім того, на порядку денному порушення прав людини в Білорусі.

Дебати передбачають винесення резолюцій.

Українська делегація бере участь у сесії очно.