Об этом сообщает Fox News.

Названный в честь египетского божества и известный в науке как 99942 Апофис, астероид шириной более 300 метров пролетит мимо Земли около 03:15 по Киеву. Затем объект продолжит свой путь вокруг Солнца.

Ученые будут следить за диаметром Апофиса, скоростью и другими факторами. Они планируют использовать планетарный радар в качестве своего рода сонограммы для определения формы астероида, орбиты и наличия на его поверхности валунов.

Астероид, впервые обнаруженный в 2004 году, совершит еще одно путешествие к Земле в апреле 2029 года.

Тем не менее, хотя исследователи первоначально заявили, что вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2029 году составляет около 3%, дополнительные данные, собранные за последние годы, показали, что оно не произойдет.

  • В июле сообщалось, что к Земле со скоростью 13,47 км/с на 3,2 млн км приближается 90-метровый астероид.