В субботу, 6 марта, мимо Земли пролетит астероид Апофис, который называют "Богом Хаоса".

Об этом сообщает Fox News.

Названный в честь египетского божества и известный в науке как 99942 Апофис, астероид шириной более 300 метров пролетит мимо Земли около 03:15 по Киеву. Затем объект продолжит свой путь вокруг Солнца.

Ученые будут следить за диаметром Апофиса, скоростью и другими факторами. Они планируют использовать планетарный радар в качестве своего рода сонограммы для определения формы астероида, орбиты и наличия на его поверхности валунов.

Planetary defense experts use infamous asteroid Apophis to practice spotting dangerous space rocks https://t.co/HLmUsj9mEf pic.twitter.com/ik9RdtGoAZ — SPACE.com (@SPACEdotcom) March 1, 2021

Астероид, впервые обнаруженный в 2004 году, совершит еще одно путешествие к Земле в апреле 2029 года.

Тем не менее, хотя исследователи первоначально заявили, что вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2029 году составляет около 3%, дополнительные данные, собранные за последние годы, показали, что оно не произойдет.