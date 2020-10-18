Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
Так, Галаев Магомед-Шарип Джамалович является кандидатом в депутаты Сумского областного совета. Он идет от партии “Батькивщина”.
Галаев Расул Магомед-Шарипович баллотируется в депутаты Сумского городского совета от партии “Европейская солидарность”.
Галаев Рустам Магомед-Шарипович также баллотируется в городской совет Сум, но уже от партии “Слуга народа”.
- В Запорожье в депутаты городского совета баллотируется Вероника Фесенко, которая в марте 2018 посещала Москву.