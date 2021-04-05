На центральных улицах Сум людям, которые нарушают масочный режим, будут перекрывать движение.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

С такой инициативой выступил городской глава Сум Александр Лысенко – он поручил начальнику отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Станиславу Кононенко разработать схему пребывания постов.

“Мы должны перекрыть движение тем, кто ходит без масок, чтобы люди знали – при отсутствии маски по улице не пройти. Конечно, обеспечить посты по всему городу сложно, но в центре они точно должны быть, например на ул. 9 Мая, ул. Засумская , ул. Воскресенская, ул. Горького т.д.”, – заявил мэр.

Лысенко надеется, что это поможет понять горожанам важность ношения маски и соблюдение социальной дистанции.