В Сумах на карантин закрыли роддом

В Сумах Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщили в Сумском городском совете.

Во время внеплановой ПЦР-диагностики в четырех работников заведения обнаружили положительные результаты. Больных медиков направили на лечение, а 12 контактных сотрудников – на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.

В связи с этим было решено приостановить госпитализации беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения, а пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр.

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.