В Сумах на карантин закрыли роддом

Об этом сообщили в Сумском городском совете.
Во время внеплановой ПЦР-диагностики в четырех работников заведения обнаружили положительные результаты. Больных медиков направили на лечение, а 12 контактных сотрудников – на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.
В связи с этим было решено приостановить госпитализации беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения, а пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр.
Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.
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