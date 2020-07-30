В Сумской области ввели карантин в Недрыгайловском и Середина-Будском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.

“В связи с осложнением эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в поселке городского типа Зноб-Новгородское Середино-Будского района и Недрыгайловском районе… необходимо обеспечить организацию самоизоляции для установленных контактных лиц с проведением медико-санитарного наблюдения в течение 14 дней с момента последнего незащищенного контакта и лабораторного обследования”, – говорится в сообщении.

Также запрещены массовые (развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламных и других, кроме культурных) мероприятия.

“Что касается общественного транспорта, то перевозчикам необходимо обеспечить неукоснительное выполнение правил перевозки пассажиров на период карантина (обязательное пребывания водителей и пассажиров в масках, проведение дезинфекции транспорта, допускать к работе водителей после обязательного контроля состояния здоровья медицинским работником, проведение температурного скрининга и опрос на наличие признаков COVID-19)”, – сообщили в пресс-службе.