Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.
“В связи с осложнением эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в поселке городского типа Зноб-Новгородское Середино-Будского района и Недрыгайловском районе… необходимо обеспечить организацию самоизоляции для установленных контактных лиц с проведением медико-санитарного наблюдения в течение 14 дней с момента последнего незащищенного контакта и лабораторного обследования”, – говорится в сообщении.
Также запрещены массовые (развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламных и других, кроме культурных) мероприятия.
“Что касается общественного транспорта, то перевозчикам необходимо обеспечить неукоснительное выполнение правил перевозки пассажиров на период карантина (обязательное пребывания водителей и пассажиров в масках, проведение дезинфекции транспорта, допускать к работе водителей после обязательного контроля состояния здоровья медицинским работником, проведение температурного скрининга и опрос на наличие признаков COVID-19)”, – сообщили в пресс-службе.
- Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 30 июля подтверждено 68 794 случая COVID-19. За сутки обнаружили 1197 новых случаев, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.