Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин на своей странице в Facebook.
“В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казацкого Конотопского района. Принимаем все необходимые меры”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент пациентка находится в реанимации центральной районной больницы. Она в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Женщине было сделано два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат. У нее взяли еще дополнительные анализы и отправили в лабораторию в город Сумы.
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