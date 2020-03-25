В городе Конотоп Сумской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в области.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин на своей странице в Facebook.

“В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казацкого Конотопского района. Принимаем все необходимые меры”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент пациентка находится в реанимации центральной районной больницы. Она в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Женщине было сделано два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат. У нее взяли еще дополнительные анализы и отправили в лабораторию в город Сумы.