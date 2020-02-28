Об этом сообщила пресс-служба Общественного.

“Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 № 61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с Общественного долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества “Евроньюс”.

Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с “Евроньюс” началась в 2010 году еще до создания Общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии “Евроньюс”, что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу. В пресс-службе объяснили, что Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

Отмечается, что в настоящее время арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов Общественного, в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA: ПЕРВЫЙ, UA: КУЛЬТУРА), всех региональных каналов Общественного, диджитал-платформ и трех каналов радио (UA: Украинский радио, UA: Радио Луч и UA: Радио Культура).

В пресс-службе также отметили, что уже неделю Общественный вещатель обращается за помощью к Кабинету Министров Украины, Министерству финансов Украины, Министерству культуры, молодежи и спорта Украины и Министерству юстиции Украины, однако не получает ответа и нужной со стороны государства поддержки.

“Мы понимаем, что даже при приближении расходов по бюджетной программе, которая предусмотрена в этом году для телерадиокомпании, все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов Общественного вещателя в компанию “Евроньюс”. Поэтому из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год Общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн. Таким образом, реализация годового плана деятельности телерадиокомпании будет невозможной. Общественное снова перейдет в режим выживания, как это и было в предыдущие годы из-за колоссального недофинансирования, когда вещатель мог осуществлять лишь базовые расходы, без надлежащих вложений в производство нового контента или техническое переоснащение”, – пояснили в пресс служба.

Отмечается, что Общественный вещатель дальше обращается в соответствующие министерства для инициирования выделения из государственного бюджета отдельных средств для срочного погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, который телерадиокомпания должен заплатить дополнительно.

Кроме того, секретарь наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Вадим Миский предложил один из вариантов решения этой проблемы.

По его словам, ее надо решать на нескольких уровнях:

Во-первых, правительству необходимо приблизить средства госфинансирования с конца года, чтобы погасить долг и решить, как покрыть 300 млн грн дыры в бюджете НСТУ, которая возникнет после возврата долга.

“Это помощь из Резервного фонда, лучше всего – безвозвратная, благо деньги для нее будут: после взыскания средств с НСТУ на правительственные счета вернется арестованная в Швейцарии гарантия за участие Украины в Евровидении-2017”, – пояснил Миский.

Во-вторых, наблюдательному совету НСТУ следует подумать над тем, как оптимизировать организационное построение НСТУ, чтобы долги (прошлые и будущие) одного медиаактива не останавливали всю систему.

В-третьих, по его словам, “законодателю следует подумать над тем, как преодолеть стратегический риск обрушения под тяжестью долгов Общественного вещателя, и определить законом требования к его организационной модели, опираясь на лучшие примеры. А также ввести более надежную систему финансирования, которая уже давно разработана и рекомендована экспертами Совета Европы”.