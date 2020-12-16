По состоянию на 16 декабря в мире зафиксировано 71 581 532 случаев заболевания на коронавирус COVID-19, из которых 1 618 374 человека умерли.

Об этом сообщает ВОЗ.

Больше всего случаев инфицирования продолжает фиксироваться в Северной и Южной Америках, а именно: 30 млн 656 тыс. 971 человек. В Европе подтверждено 22 млн 338 тыс. 423 случая. В Юго-Западной Азии – 11 млн 430 тыс. 955 заболевших. В Восточном Средиземноморье – 4 млн 536 тыс. 626 случаев. На территории Африки – 1 млн 646 тыс. 189 случаев. В западной части Тихого океана – 971 тыс. 624 случая заболевания.

В США больше всех стран зафиксировано подтвержденных случаев – 16 041 095; в Индии – 9 906 165: в Бразилии – 6 901 952.