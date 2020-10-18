Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
Сейчас в мире выявили более 40 млн инфицированных коронавирусом. Из них умерли – 1 млн 115 тыс. 154 человек. Выздоровели при этом уже 29 млн 919 тыс. 338 пациентов.
По количеству инфицированных на первом месте остаются США – там заболели 8 млн 343 тыс. 140 человек. На втором – Индия (7 млн 494 тыс. 551 человек)
Третье место у Бразилии – там коронавирус подтвердили у 5 млн 224 тыс. 362 человек.
- В Украине за последние сутки, 17 октября, зафиксировали 5231 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19.