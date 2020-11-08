Об этом сообщается на сайте Всемирной Организации Здравоохранения.
Так, с начала пандемии от коронавируса умерли 1 млн 239 тыс. 157 человек.
Больше всего подтвержденных случаев заболевания в Северной и Южной Америках – 21 млн 326 тыс. 640 человек. На втором месте Европа с 21 млн 326 тыс. 640 случаями COVID-19. В Юго-Восточной Азии – 9 млн 586 тыс. 409 подтвержденных случаев инфицирования.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что кроме Дании зараженных коронавирусом норок нашли еще в пяти странах. Ученые уверены, что норки заражаются от людей.
- Всемирная организация здравоохранения изучит биобезопасность норковых ферм в странах по всему миру, чтобы предотвратить дальнейшие “побочные эффекты” после того, как Дания решили уничтожить норок из-за вспышки коронавируса.