В мире количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 приближается к 50 млн и составляет - 49 млн 106 тыс. 931.

Об этом сообщается на сайте Всемирной Организации Здравоохранения.

Так, с начала пандемии от коронавируса умерли 1 млн 239 тыс. 157 человек.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания в Северной и Южной Америках – 21 млн 326 тыс. 640 человек. На втором месте Европа с 21 млн 326 тыс. 640 случаями COVID-19. В Юго-Восточной Азии – 9 млн 586 тыс. 409 подтвержденных случаев инфицирования.