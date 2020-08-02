По состоянию на 1 августа 2020 зафиксировано 17 396 943 случаев COVID-19, в том числе 675 060 смертей.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Больше всего подтвержденных случаев на территории США – 4 млн 456 тыс. 389. На втором месте Бразилия – 2 млн 610 тыс. 102 случая. В Индии – 1 млн 695 тыс. 988 подтвержденных случаев. Четвертая – Россия – 845 тыс. 443 случая COVID-19. В Южной Африке – 493 тыс. 183 случая заболевания.

В Перу – 407 тыс. 492 случая. В Чили – 355 тыс. 667. В Иране – 304 204 случая, в Великобритании – 303 185.